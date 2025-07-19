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"Отримали по вухах": Лукашенко заборонив "жартувати з картоплею"

Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Магазини в Білорусі будуть оштрафовані за відсутність картоплі. Олександр Лукашенко заборонив "жартувати" з цим продуктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову платформу EastFruit.

"Пожартували з картоплею торік - від населення відразу отримали по вухах", - сказав Лукашенко на селекторній нараді щодо збиральної кампанії.

Таким чином він прокоментував скарги білорусів у соціальних мережах навесні 2025 року на перебої з картоплею.

"На Національному інтернет-порталі опубліковано закон, що вводить покарання за відсутність картоплі. 12 липня 2025 року його підписав Олександр Лукашенко. Магазини, де не виявиться картоплі, штрафуватимуть", - зазначили на моніторинговій платформі.

Закон, підписаний Лукашенком, передбачає штрафи в розмірі від 5 до 200 базових величин (цього року це до 4 465 грн, - Ред.).

Зазначено, що раніше Лукашенко підписав відповідний указ, який дозволяв торговельним мережам стягувати пільгові кредити під 3% річних. Це дасть змогу авансом заплатити за картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю і яблука.

Відповідний документ зобов'язував постачальників і магазини забезпечити наявність цих овочів у міжсезоння.

Зустріч Келлога і Лукашенка

Спецпосланець Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог відвідав Мінськ 21 червня. Він провів переговори з Лукашенком. Сторони обговорили питання повномасштабної війни в Україні.

На тлі візиту спеціального представника президента США в Білорусі з в'язниць звільнили 14 політв'язнів.

Також Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по РФ". Проте спецпосланець Трампа пізніше це спростував.

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