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"Получили по ушам": Лукашенко запретил "шутить с картошкой"

Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Магазины в Беларуси будут оштрафованы за отсутствие картошки. Александр Лукашенко запретил "шутить" с этим продуктом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую платформу EastFruit.

"Пошутили с картошкой в прошлом году - от населения сразу получили по ушам", - сказал Лукашенко на селекторном совещании по поводу уборочной кампании.

Таким образом он прокомментировал жалобы белорусов в социальных сетях весной 2025 года на перебои с картофелем.

"На Национальном интернет-портале опубликован закон, вводящий наказание за отсутствие картофеля. 12 июля 2025 года его подписал Александр Лукашенко. Магазины, где не окажется картофеля, будут штрафовать", - отметили на мониторинговой платформе.

Закон, подписанный Лукашенко, подразумевает штрафы в размере от 5 до 200 базовых величин (в этом году это до 4 465 грн, - Ред.).

Отмечено, что ранее Лукашенко подписал соответствующий указ, который позволял торговым сетям взымать льготные кредиты под 3% годовых. Это позволит авансом заплатить за картошку, капусту, морковь, буряк, лук и яблоки.

Соответствующий документ обязывал поставщиков и магазины обеспечить наличие этих овощей в межсезонье.

Встреча Кэллога и Лукашенко

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки Кит Келлог посетил Минск 21 июня. Он провел переговоры с Лукашенко. Стороны обсудили вопрос полномасштабной войны в Украине.

На фоне визита специального представителя президента США в Беларуси из тюрем освободили 14 политзаключенных.

Также Лукашенко заявил, что Келлог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ". Тем не менее, спецпосланник Трампа позже это опроверг.

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