Не отримали "Рекомендовано"? Що робити після першої хвилі вступної кампанії

У понеділок, 5 серпня, понад 176 тисяч вступників дізналися результати першої хвилі вступної кампанії: вони отримали рекомендації до зарахування на бюджетні та контрактні місця.
Що робити тим, хто не побачив статусу "Рекомендовано" або ще чекає на другу хвилю, РБК-Україна розповідає із посиланням на МОН.
Алгоритм адресного розміщення, який автоматично обирає найвигідніший варіант для вступника, надає лише одну рекомендацію - або на бюджет, або на контракт.
Якщо хоча б одна ваша заява має статус "Рекомендовано" - це ваш шанс на зарахування. Інші заяви автоматично не розглядатимуться на цьому етапі.
Якщо жодна із заяв не має статусу "Рекомендовано", значить, на першому етапі ви не пройшли конкурс. У такому разі потрібно чекати другу хвилю, коли заклади самі почнуть надавати рекомендації на контрактні місця - після 11 серпня.
Якщо ви не хочете навчатися за рекомендацією, просто не підтверджуйте її. Інші заяви автоматично перейдуть до конкурсу на контракт на другому етапі. Але важливо пам’ятати: алгоритм працює лише один раз. Він не переглядає заяви з нижчим пріоритетом повторно.
Після 11 серпня ЗВО зможуть надавати додаткові рекомендації на контракт, але:
У МОН наголошують, що для вступників на медичні, ветеринарні та фармацевтичні спеціальності діють ті ж правила - варто уважно перевірити статус своїх заяв.
Друга хвиля надання рекомендацій на контракт - після 11 серпня. Слідкуйте за статусами в кабінеті вступника та оновленнями від вашого ЗВО.
Нагадаємо, в Україні оприлюднили перші результати вступної кампанії-2025. 176 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування: понад 65 тисяч – на бюджет. Перевірити статус можна в електронних кабінетах.
Абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до ЗВО, мають до 18:00 9 серпня підтвердити вибір місця навчання, підписати договір (особисто чи онлайн) і надати військові документи (чоловіки). Вступники з ТОТ можуть виконати ці вимоги протягом 3 місяців після початку навчання.
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