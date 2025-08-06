Не отримали "Рекомендовано"? Що робити після першої хвилі вступної кампанії

Хто отримав рекомендації

Алгоритм адресного розміщення, який автоматично обирає найвигідніший варіант для вступника, надає лише одну рекомендацію - або на бюджет, або на контракт.

Якщо хоча б одна ваша заява має статус "Рекомендовано" - це ваш шанс на зарахування. Інші заяви автоматично не розглядатимуться на цьому етапі.

Якщо жодна із заяв не має статусу "Рекомендовано", значить, на першому етапі ви не пройшли конкурс. У такому разі потрібно чекати другу хвилю, коли заклади самі почнуть надавати рекомендації на контрактні місця - після 11 серпня.

Що буде, якщо не підтвердити місце

Якщо ви не хочете навчатися за рекомендацією, просто не підтверджуйте її. Інші заяви автоматично перейдуть до конкурсу на контракт на другому етапі. Але важливо пам’ятати: алгоритм працює лише один раз. Він не переглядає заяви з нижчим пріоритетом повторно.

Хто ще має шанс

Після 11 серпня ЗВО зможуть надавати додаткові рекомендації на контракт, але:

лише в межах ліцензованого обсягу,

з урахуванням конкурсного бала вступника,

лише за наявності вільних місць.

У МОН наголошують, що для вступників на медичні, ветеринарні та фармацевтичні спеціальності діють ті ж правила - варто уважно перевірити статус своїх заяв.

Друга хвиля надання рекомендацій на контракт - після 11 серпня. Слідкуйте за статусами в кабінеті вступника та оновленнями від вашого ЗВО.