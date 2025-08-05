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Стали відомі перші результати вступної кампанії: де перевірити статус "рекомендовано"

Вівторок 05 серпня 2025 22:27
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Стали відомі перші результати вступної кампанії: де перевірити статус "рекомендовано" Фото: стали відомі перші результати вступної кампанії 2025 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні стали відомі перші результати вступної кампанії-2025. Рекомендації до зарахування можна перевірити в електронних кабінетах вступників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра освіти та науки України Михайла Винницького.

"Алгоритм адресного розміщення спрацював - і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще - підсилює відповідальність вибору", - зазначив Винницький.

За його словами, загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:

  • 65 493 - на бюджет;
  • 110 883 - на контракт.

Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом).

Серед тих, хто отримав бюджетне місце:

  • 61 178 осіб - денна форма навчання;
  • 4 315 - заочна форма.

За квотами:

  • Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 - заочна форма);
  • Квота-2: 4 960 осіб (з них 129 - заочна форма).

Разом - 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.

"Слід мати на увазі, що крім "квотників", ще є й інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом", - зазначив заступник міністра.

За його словами, 60% із загальної кількості вступників, рекомендовані до вступу за своїм першим пріоритетом, 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.

Винницький додав, що всього було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів. З них:

  • 195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет але заяви так і не подав),
  • близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).

"Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус "Рекомендовано" - це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня", - зазначив заступник міністра.
Стали відомі перші результати вступної кампанії: де перевірити статус &quot;рекомендовано&quot;

Вступна кампанія-2025

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомляв, що під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів є "право", "менеджмент" і "філологія".

Водночас він наголосив, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях, окрім цього, держава виділяє обмежену кількість бюджетних місць для навчання на цих спеціальностях.

Читайте також про те, коли й де шукати рейтингові списки вступників на контракт та бюджет у 2025 році.

Раніше ми писали про те, хто має квоти при вступі до вишів цьогоріч.

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