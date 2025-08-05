Стали відомі перші результати вступної кампанії: де перевірити статус "рекомендовано"

В Україні стали відомі перші результати вступної кампанії-2025. Рекомендації до зарахування можна перевірити в електронних кабінетах вступників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра освіти та науки України Михайла Винницького.

"Алгоритм адресного розміщення спрацював - і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще - підсилює відповідальність вибору", - зазначив Винницький.

За його словами, загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:

65 493 - на бюджет;

110 883 - на контракт.

Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом).

Серед тих, хто отримав бюджетне місце:

61 178 осіб - денна форма навчання;

4 315 - заочна форма.

За квотами:

Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 - заочна форма);

Квота-2: 4 960 осіб (з них 129 - заочна форма).

Разом - 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.

"Слід мати на увазі, що крім "квотників", ще є й інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом", - зазначив заступник міністра.

За його словами, 60% із загальної кількості вступників, рекомендовані до вступу за своїм першим пріоритетом, 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.

Винницький додав, що всього було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів. З них:

195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет але заяви так і не подав),

близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).

"Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус "Рекомендовано" - це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня", - зазначив заступник міністра.

