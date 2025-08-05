Стали відомі перші результати вступної кампанії: де перевірити статус "рекомендовано"
В Україні стали відомі перші результати вступної кампанії-2025. Рекомендації до зарахування можна перевірити в електронних кабінетах вступників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра освіти та науки України Михайла Винницького.
"Алгоритм адресного розміщення спрацював - і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще - підсилює відповідальність вибору", - зазначив Винницький.
За його словами, загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:
- 65 493 - на бюджет;
- 110 883 - на контракт.
Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом).
Серед тих, хто отримав бюджетне місце:
- 61 178 осіб - денна форма навчання;
- 4 315 - заочна форма.
За квотами:
- Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 - заочна форма);
- Квота-2: 4 960 осіб (з них 129 - заочна форма).
Разом - 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.
"Слід мати на увазі, що крім "квотників", ще є й інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом", - зазначив заступник міністра.
За його словами, 60% із загальної кількості вступників, рекомендовані до вступу за своїм першим пріоритетом, 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.
Винницький додав, що всього було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів. З них:
- 195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет але заяви так і не подав),
- близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).
"Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус "Рекомендовано" - це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня", - зазначив заступник міністра.
Вступна кампанія-2025
Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомляв, що під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів є "право", "менеджмент" і "філологія".
Водночас він наголосив, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях, окрім цього, держава виділяє обмежену кількість бюджетних місць для навчання на цих спеціальностях.
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