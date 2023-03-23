Отримаємо швидше - матимемо перевагу в бою: глава МЗС про боєприпаси для України

Україна закликає партнерів пришвидшити постачання зброї та боєприпасів. Адже чим швидше наша країна отримає необхідне, тим швидше зможе отримати перевагу та завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в коментарі для The Washington Post.

"Хто швидше отримує більше ресурсів, той має перевагу на полі бою. Зараз перший пріоритет для України - це артилерійські боєприпаси", - сказав Кулеба.

Він наголосив, чим швидше і чим більше Україна отримає боєприпасів, тим більше життів будуть збережені,

"Тим ефективнішими будуть оборона та контрнаступальні операції, тим швидше Україна зможе завершити цю війну та відновити мир завдяки рішучим перемогам на полі бою", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше в МЗС вже наголошували, що найбільш пріоритетна потреба для українських сил - це артилерійські боєприпаси.

Додамо, раніше стало відомо, що міністри оборони та закордонних справ погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.

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