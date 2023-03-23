Получим быстрее - будем иметь преимущество в бою: глава МИД о боеприпасах для Украины

Украина призывает партнеров ускорить поставки оружия и боеприпасов. Ведь, чем быстрее наша страна получит необходимое, тем быстрее сможет получить преимущество и завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в комментарии The Washington Post.

"Кто быстрее получает больше ресурсов, тот имеет преимущество на поле боя. Сейчас первый приоритет для Украины - это артиллерийские боеприпасы", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, чем быстрее и чем больше Украина получит боеприпасы, тем больше жизней будут сохранены,

"Тем более эффективны будут оборона и контрнаступательные операции, тем быстрее Украина сможет завершить эту войну и восстановить мир благодаря решительным победам на поле боя", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее в МИД уже отмечали, что наиболее приоритетная потребность для украинских сил - это артиллерийские боеприпасы.

Ранее стало известно, что министры обороны и иностранных дел согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины. Она предусматривает предоставление миллиона снарядов в течение 12 месяцев.

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