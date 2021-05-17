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Отражение воздушных атак и противодействие диверсиям: ВСУ провели учения авиации

Автор: Игорь Литвиненко

В Житомирской области успешно завершились летно-тактические учения с авиационной эскадрильей бригады тактической авиации воздушного командования "Центр". Во время учений авиация отрабатывала отражение воздушное нападение противника, вывод самолетов из-под ударов, противодействие диверсионно-разведывательным группам, а также боевое применение по наземным целям.

Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба ВСУ.

"Истребители работали с нескольких аэродромов. Проведено комплексное применение боевых возможностей авиационных подразделений, боевой техники, средств поражения, органов управления и обеспечения. В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне", - отметили в генштабе.

Во время активной фазы проработан вопрос живучести авиационной эскадрильи. В частности, способность в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара противника.

"Офицеры управленческого звена планировали боевые действия в соответствии с реальной обстановки применения по отражению воздушного нападения противника и при ведении боевых действий", - добавили в ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ завершили учения расчетов реактивных систем "Ураган" вблизи с Крымом.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Одессе прошли учения разведчиков морского спецназа на военном корабле США.

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