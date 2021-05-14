ВСУ провели учения расчетов реактивных систем "Ураган" вблизи с Крымом

В командовании Объединенных сил отметили, что в ходе учений отрабатывались развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. По словам Наева, учения прошли в максимально приближенных к боевым условиям.

"За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывания в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения", - отметил Наев.

Он добавил, что во время учений военнослужащие отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника. Также выполнялись упражнения по дистанционному минированию выходных районов вероятного наступления противника.

"Данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу", - приводит слова Наева пресс-служба командования.