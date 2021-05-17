Відбиття повітряних атак і протидію диверсій: ЗСУ провели навчання авіації

У Житомирській області успішно завершилися льотно-тактичні навчання з авіаційної ескадрильєю бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр". Під час навчань авіація відпрацьовувала відбиття повітряний напад противника, висновок літаків з-під ударів, протидія диверсійно-розвідувальним групам, а також бойове застосування по наземних цілях.

"Винищувачі працювали з декількох аеродромів. Проведено комплексне застосування бойових можливостей авіаційних підрозділів, бойової техніки, засобів ураження, органів управління і забезпечення. У фазі динамічної зміни обстановки відпрацьовані питання бойового застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях на полігоні", - відзначили в генштабі.

Під час активної фази опрацьовано питання живучості авіаційної ескадрильї. Зокрема, здатність в найкоротші терміни вивести літаки з-під удару противника.

"Офіцери управлінської ланки планували бойові дії відповідно до реальної обстановки застосування по відбиття повітряного нападу противника і при веденні бойових дій", - додали в ЗСУ.