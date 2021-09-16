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Из-за отравления в школе Хмельницкого по всей стране проведут "внезапные проверки", - Ляшко

Автор: Инна Собора

По всей Украине проведут визиты для внезапного обследования работников на предмет носительства золотистого стафилококка. Такое решение было принято после проверки массового отравления в школе Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

Расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, показало, что вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока заведения.

"Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для сбора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад", - сообщил Ляшко.

Бригады будут работать по всей территории страны.

"Министерство здравоохранения дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях. Нам важно, чтобы питание в образовательных учреждениях было безопасным и здоровым", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в период с 8 по 10 сентября в Хмельницком медикам поступило 93 экстренных сообщения об отравлении 92 детей младших классов.

Вследствие чего правоохранители открыли уголовное производство.

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ХмельницкийВиктор ЛяшкоМассовое отравление