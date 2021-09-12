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Массовое отравление школьников в Хмельницком: в больнице остаются 15 человек

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Украина, Воскресенье 12 сентября 2021 10:27
Массовое отравление школьников в Хмельницком: в больнице остаются 15 человек Фото: в больнице остаются 15 человек с отравлением (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

В инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются 15 человек. Ранее они отравились в столовой учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7.00 12 сентября остаются в инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9-10 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).

Напомним, в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших - ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

Из-за массового отравления учеников начальных классов в полицию обратились 39 родителей.

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ГСЧС
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