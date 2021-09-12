Массовое отравление школьников в Хмельницком: в больнице остаются 15 человек
В инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются 15 человек. Ранее они отравились в столовой учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7.00 12 сентября остаются в инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9-10 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).
Напомним, в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших - ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".
Из-за массового отравления учеников начальных классов в полицию обратились 39 родителей.