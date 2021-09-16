Через отруєння у школі Хмельницького по всій країні проведуть "раптові перевірки", - Ляшко

Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, показало, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад", - повідомив Ляшко.

Бригади будуть працювати по усій території країни.

"Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоровя та лабораторіях. Нам важливо, щоб харчування у освітніх закладах було безпечним та здоровим", - додав глава МОЗ.