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Через отруєння у школі Хмельницького по всій країні проведуть "раптові перевірки", - Ляшко

Автор: Инна Собора

По всій Україні проведуть візити для раптового обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу. Таке рішення було прийнято після перевірки масового отруєння у школі Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.

Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, показало, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад", - повідомив Ляшко.

Бригади будуть працювати по усій території країни.

"Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоровя та лабораторіях. Нам важливо, щоб харчування у освітніх закладах було безпечним та здоровим", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, у період з 8 по 10 вересня у Хмельницькому медикам надійшло 93 екстрених повідомлення про отруєння 92 дітей молодших класів.

Внаслідок чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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ХмельницькийВіктор ЛяшкоМасове отруєння