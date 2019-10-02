Від отруєння у Чернівецькій області постраждали майже 90 осіб

Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Постраждали 28 дітей

Кількість постраждалих в результаті масового отруєння у Чернівецькій області зросло до 86 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Як повідомляється, станом на ранок 2 жовтня до медичних закладів за допомогою звернулися 86 осіб, які 29 вересня вживали страви у ресторані "Оскар" в селищі міського типу Путила. Серед постраждалих 28 дітей.

Зазначається, що на стаціонарному лікуванні зараз знаходиться 28 людей, з них - 6 дітей. У всіх госпіталізованих діагностовано гострий гастроентероколіт. Наразі проводиться епідеміологічне розслідування подібних випадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 жовтня у Чернівецькій області сталося масове отруєння дітей та дорослих. Тоді була інформація про щонайменше 56 постраждалих від отруєння, з яких 10 - діти. У постраждалих діагностували гострий гастроентероколіт невстановленої етіології.

Також РБК-Україна писало, що 30 вересня у Рівненській області до медичних закладів зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Всі потерпілі напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в одному і тому ж магазині.