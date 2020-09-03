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Отравление Навального: ЕС и НАТО требуют расследования от РФ

Брюссель, Четверг 03 сентября 2020 03:18
Отравление Навального: ЕС и НАТО требуют расследования от РФ
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Инна Собора

Европейский Союз и НАТО осуждают покушение на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Его отравили химическим веществом из группы "Новичок".

Об этом пишет DW.

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля говорится, что Евросоюз "самым резким образом" осуждает отравление Навального.

Боррель напомнил, что вещества группы "Новичок" разрабатывали в СССР, а затем - в России.

"Использование химического оружия при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и является нарушением международного права. Случай Алексея Навального не должен остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал известие об отравлении Алексея Навального шокирующим.

"Я всецело осуждаю это", - сказал генсек.

Напомним, 2 сентября в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального "Новичком". Присутствие яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

РБК-Украина писало, что на отравление Навального отреагировала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая заявила, что Германия ждет объяснений от властей России.

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы "Новичок" в организме

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