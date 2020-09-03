Отруєння Навального: ЄС і НАТО вимагають розслідування від РФ

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Європейський Союз і НАТО засуджують замах на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Його отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок".

Про це пише DW.

У заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля йдеться, що Євросоюз "найгострішим чином" засуджує отруєння Навального.

Боррель нагадав, що речовини групи "Новачок" розробляли в СРСР, а потім - в Росії.

"Використання хімічної зброї при будь-яких обставинах абсолютно неприйнятним і є порушенням міжнародного права. Випадок Олексія Навального не повинен залишитися нерозкритим. Відповідальні повинні бути притягнуті до відповідальності", - підкреслив він.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг назвав звістку про отруєння Олексія Навального шокуючим.

"Я цілком засуджую це", - сказав генсек.

Нагадаємо, 2 вересня в німецькому уряді заявили про докази отруєння Навального "Новачком". Присутність отрути в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

РБК-Україна писало, що на отруєння Навального відреагувала німецька канцлер Ангела Меркель, яка заявила, що Німеччина чекає пояснень від влади Росії.

Також Міністерство закордонних справ України відреагувало на оприлюднення німецьким урядом доказів наявності слідів отрути з групи "Новачок" в організмі