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Его хотели заставить молчать: Меркель об отравлении Навального

Берлин, Среда 02 сентября 2020 19:05
Его хотели заставить молчать: Меркель об отравлении Навального
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на заявление немецких специалистов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Меркель назвала тревожной эту информацию.

Брифинг немецкого канцлера транслировал телеканал Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что судьба российского оппозиционера привлекла внимание всего мира и сейчас в Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России.

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - заявила она.

Немецкий канцлер добавила, что сейчас Германия информирует своих партнеров по НАТО и ЕС о результатах расследования отравления Навального. Они обсудят ситуацию и "в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией".

"Преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", - добавила Меркель.

Напомним, сегодня в немецком правительстве заявили, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок". Доказательства наличия химического отравляющего вещества в организме оппозиционера обнаружили немецкие военные.

Как писало РБК-Украина, Германия не исключала введения санкций против России в случае подтверждения отравления Навального.

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Новости Украины ГерманияНавальныйотравлениеАнгела Меркель
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