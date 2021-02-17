Отравление лицеисток в Боярке: возбудили дело по доведению до самоубийства
Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея Боярки (Киевская область). Областная прокуратура взяла дело на особый контроль.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Дело возбудили по ч.3 ст.120 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства несовершеннолетних. Речь об отравлении двух девушек, одна из которых в результате скончалась.
"Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления", - рассказали в прокуратуре.
Сейчас в рамках расследования дела проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств инцидента.
Напомним, вчера двое ліцеисток в Боярке приняли по 40 таблеток "Дротаверина", в результате чего одна из них умерла, а вторая - попала в больницу. Девушки пошли на такой шаг после просмотра видео в соцсети.
Как писало РБК-Украина, на инцидент в Боярке отреагировал представитель президента по правам ребенка. Он сказал, что к отравлению могут быть причастны опасные интернет-игры.