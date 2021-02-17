Отруєння ліцеїсток у Боярці: порушили справу щодо доведення до самогубства
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через отруєння двох семикласниць ліцею Боярки (Київська область). Обласна прокуратура взяла справу на особливий контроль.
Про це повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.
Справу порушили за ч.3 ст.120 Кримінального кодексу - доведення до самогубства неповнолітніх осіб. Мова про отруєння двох дівчат, одна з яких в результаті померла.
"Попередньо, причиною смерті неповнолітньої є отруєння великою кількістю препарату "Дротаверин", що призвело до зупинки серця, внаслідок різкого падіння артеріального тиску", - розповіли в прокуратурі.
Наразі в рамках розслідування справи проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, вчора двоє ліцеїсток в Боярці вжили по 40 таблеток "Дротаверину", в результаті чого одна з них померла, а інша - потрапила до лікарні. Дівчата пішли на такий крок після перегляду відео в соцмережі.
Як писало РБК-Україна, на інцидент у Боярці відреагував представник президента з прав дитини. Він сказав, що до отруєння можуть бути причетними небезпечні інтернет-ігри.