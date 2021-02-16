Отравление лицеисток в Боярке: подозревают связь с интернет-играми
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на отравление лицеисток в Боярке (Киевская область). Он подозревает, что к инциденту могут быть причастны опасные интернет-игры.
Об этом Кулеба написал на странице в Facebook.
"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете", - заявил он.
Кулеба призвал родителей провести с детьми разъяснительную работу об опасности таких "игр".
"Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни", - добавил уполномоченный.
Инцидент, который произошел в Боярке, уже расследует полиция. Правоохранители установили, что девушки приняли по 40 таблеток "Дротаверина" после просмотра видео в одной из популярных социальных сетей. Полиция уже установила провизоров, которые продали медицинский препарат несовершеннолетним девушкам.
"Учитывая то, что "Дротаверин" отпускается без рецепта следователи незамедлительно направили письма в Гослекслужбу Украины о законности продажи лекарственных препаратов детям и Департаменту здравоохранения Киевской ОГА относительно предотвращения таких нарушений в будущем", - отметили в полиции.
Напомним, двое лицеисток приняли большую дозу "Дротаверина" сегодня днем в учебном заведении Боярки. В результате одна из них умерла, а другая - попала в больницу. Киевская ОГА поручила профильным службам провести срочное расследование инцидента.