Отравление детей в Житомирской области: прокуратура открыла дело

Прокуратура Житомирской области открыла уголовное дело по поводу отравления 11 школьников бытовой химией в селе Девички. Производство квалифицировано как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, один из учеников общеобразовательной школы принес в школу химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб и дал ее попробовать другим школьникам.

В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в медучреждение, где им оказана неотложная помощь. Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой.

По предварительной информации, семья школьника, принесшего бытовую химию в школу, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей и состоит на учете в социальной службе местной общины в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.