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Приняли бытовую химию за сладости. В Житомирской области отравились 11 школьников

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Житомирская область, Среда 24 ноября 2021 16:31
Приняли бытовую химию за сладости. В Житомирской области отравились 11 школьников Фото: в Житомирской области школьники отравились бытовой химией (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правоохранительные органы Житомирской области выясняют обстоятельства отравления бытовым химическим веществом 11 гимназистов в селе Девочки. Школьникам стало плохо еще в школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Спустя некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. После этого в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - уточняется в сообщении.

В данный момент врачи оказывают помощь 11 школьникам 2010–2012 годов рождения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно в столице Армении Ереване в больницы были доставлены 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

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