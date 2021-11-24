RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Отруєння дітей у Житомирській області: прокуратура відкрила справу

Автор: Валерія Поліщук

Прокуратура Житомирської області відкрила кримінальну справу з приводу отруєння 11 школярів побутовою хімією в селі Дівички. Виробництво кваліфіковано як неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

За даними слідства, один з учнів загальноосвітньої школи приніс до школи хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб і дав її спробувати іншим школярам.

В результаті 11 дітей з отруєнням і опіками слизової були госпіталізовані в медустанову, де їм надана невідкладна допомога. Наразі самопочуття постраждалих задовільне, двоє з них виписані додому.

За попередньою інформацією, сім'я школяра, який приніс побутову хімію в школу, виховує ще двох неповнолітніх дітей і перебуває на обліку в соціальній службі місцевої громади у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків.

Нагадавши, у Житомирській області 11 школярів отруїлися побутовою хімією, вважаючи, що це солодощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир