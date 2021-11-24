Отруєння дітей у Житомирській області: прокуратура відкрила справу

Прокуратура Житомирської області відкрила кримінальну справу з приводу отруєння 11 школярів побутовою хімією в селі Дівички. Виробництво кваліфіковано як неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

За даними слідства, один з учнів загальноосвітньої школи приніс до школи хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб і дав її спробувати іншим школярам.

В результаті 11 дітей з отруєнням і опіками слизової були госпіталізовані в медустанову, де їм надана невідкладна допомога. Наразі самопочуття постраждалих задовільне, двоє з них виписані додому.

За попередньою інформацією, сім'я школяра, який приніс побутову хімію в школу, виховує ще двох неповнолітніх дітей і перебуває на обліку в соціальній службі місцевої громади у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків.