Все отрасли с непрерывным производством должны продолжить работать, - эксперт

Усиление ограничительных мер из-за карантина, что сделает невозможным работу предприятий с непрерывным производством, нецелесообразно. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, комментируя возможность введения в Украине чрезвычайного положения, передает РБК-Украина.

"Все отрасли с непрерывным производством обязаны работать, иначе убытки будут просто колоссальные. То же касается и аграрной отрасли. Мы понимаем, что сейчас фактически те дни, которые будут определять урожай этого года и будут влиять на торговый баланс страны, экспортная выручка. Поэтому, конечно, ограничительные меры нужны, но введение какого-то строгого режима, который сделает невозможным работу предприятий, особенно в добывающей и перерабатывающей промышленности, я думаю, что это точно не то что нужно делать", - сказал Паращий.

По его мнению, ограничительные меры должны быть адекватными и сбалансированными, ведь чем суровее они будут, тем более негативное влияние на экономику они будут, и тем меньше денег будет поступать в государственный бюджет и, соответственно, меньше у государства возможностей для защиты людей от эпидемии и преодолению ее последствий.

"Все меры должны быть адекватные. Нагрузка на бюджет в любом случае будет расти. И понятно, что чем жестче будут меры, тем больше будет эта нагрузка. Потому что чем меньше бизнеса будет работать, меньше будут собираться налоги. Нужно искать какой-то баланс", - подчеркнул Паращий.

Напомним, ранее в Союзе украинских предпринимателей сообщили, что бизнес-сообщество выступает против введения чрезвычайного положения и остановки большинства нестратегических предприятий, подчеркивая, что это принесет катастрофических последствий экономике и в настоящее время является преждевременным шагом.

Как писало РБК-Украина, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что нельзя вводить чрезвычайное положение в стране и останавливать работу предприятий на время карантина, поскольку это убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса.