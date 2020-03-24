Усі галузі з неперервним виробництвом мають продовжити працювати, - експерт

Посилення обмежувальних заходів через карантин, що унеможливлять роботу підприємств з непереривним виробництвом, недоцільно. Про це заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, коментуючи можливість введення в Україні надзвичайного стану, передає РБК-Україна.

"Усі галузі з неперервним виробництвом зобов’язані працювати, інакше збитки будуть просто колосальні. Те саме стосується та аграрної галузі. Ми розуміємо, що зараз фактично ті дні, які будуть визначати урожай цього року і будуть впливати на торговельний баланс країни, на експортний виторг. Тому, звісно, обмежувальні заходи потрібні, але введення якогось суворого режиму, який унеможливить роботу підприємств, особливо видобувної та переробної промисловості, я думаю, що це точно не те, що потрібно робити", - сказав Паращій.

На його думку, обмежувальні заходи мають бути адекватними й збалансованими, адже чим суворіші вони будуть, тим більш негативний вплив на економіку вони матимуть, і тим менше грошей буде надходити до державного бюджету й, відповідно, менше у держави буде можливостей для захисту людей від епідемії та подолання її наслідків.

"Всі заходи мають бути адекватні. Навантаження на бюджет в будь-якому випадку буде зростати. І зрозуміло, що чим більш жорсткі будуть заходи, тим більше буде це навантаження. Тому що чим менше бізнесу буде працювати, менше будуть збиратися податки. Потрібно шукати якийсь баланс", - наголосив Паращій.

Нагадаємо, раніше в Спілці українських підприємців повідомили, що бізнес-спільнота виступає проти запровадження надзвичайного стану та зупинки більшості нестратегічних підприємств, наголошуючи, що це завдасть катастрофічних наслідків економіці й наразі є передчасним кроком.

Як писало РБК-Україна, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що не можна запроваджувати надзвичайний стан в країні й зупиняти роботу підприємств на час карантину, оскільки це вб’є економіку та призведе до поглиблення економічної та політичної кризи.