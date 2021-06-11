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Отраслевые ассоциации готовят большое количество замечаний к налоговому проекту, - СУП

Автор: РБК-Украина

Налоговые изменения, которые предложило правительство (законопроект №5600), повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес, и усложняют администрирование налогов.

Об этом заявил председатель комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов.

"Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов", - отметил Ершов.

По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.

"Сегодня мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция - мы полностью против этого проекта", - сообщил Ерашев.

Напомним, ранее сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула: повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и способствует иностранным компаниям, ведь предоставляет им налоговые льготы.

Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

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