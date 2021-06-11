Отраслевые ассоциации готовят большое количество замечаний к налоговому проекту, - СУП

"Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов", - отметил Ершов.

По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.

"Сегодня мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция - мы полностью против этого проекта", - сообщил Ерашев.