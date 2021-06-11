Галузеві асоціації готують велику кількість зауважень до податкового проекту, - СУП

Податкові зміни, які запропонував уряд (законопроект №5600), підвищують повноваження контролюючих органів, що збільшить тиск на бізнес, та ускладнюють адміністрування податків.

"Ми очікували покращення адміністрування, а не його ускладнення. Ми очікували, що не буде збільшено повноваження контролюючих органів", - зазначив Єршов.

За його словами, спілка підтримує позицію багатьох бізнес-асоціацій, що висловились проти ухвалення законопроекту, і готує значну кількість пропозицій та зауважень до документу для його доопрацювання.

"Сьогодні ми вже отримали частину пропозицій від наших членів спілки по правкам до цього проекту. Але в цілому він дуже негативно сприймається, і ми будемо якомога більше надавати пропозицій для його покращення. Хоча загальна позиція - ми повністю проти цього проєкту", - повідомив Єрашев.