Отрасль кумовства. Данилов анонсировал заседание СНБО по лесной отрасли

Данилов подчеркнул, что лесная отрасль в Украине проблемная, поскольку это отрасль кумовства.

"У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства по нашим исследованиям", - заявил Данилов.

Он добавил, что по лесной отрасли готовится заседание СНБО.

"Готовим заседание СНБО и будем предлагать свое виденье розвития лесной отрасли", - уточнил секретарь СНБО.