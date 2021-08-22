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Отрасль кумовства. Данилов анонсировал заседание СНБО по лесной отрасли

Автор: Наталья Скороход

В Украине планируют провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по лесной отрасли. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова каналу "Украина 24".

Данилов подчеркнул, что лесная отрасль в Украине проблемная, поскольку это отрасль кумовства.

"У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства по нашим исследованиям", - заявил Данилов.

Он добавил, что по лесной отрасли готовится заседание СНБО.

"Готовим заседание СНБО и будем предлагать свое виденье розвития лесной отрасли", - уточнил секретарь СНБО.

Напомним, что ранее Данилов упомянул о влиянии олигархов на законодательную власть в Украине. Он назвал это угрозой.

Ранее сообщалось, что под Киевом наблюдалась незаконная вырубка леса. Украина потеряла 15 миллионов гривен из-за этого.

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СНБОАлексей Данилов