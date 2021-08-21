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Данилов: нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть

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Киев, Суббота 21 августа 2021 22:56
Данилов: нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что олигархи влияют на законодательную власть в Украине. При этом принятие закона об олигархах, по его мнению, не отпугнет инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украина 24".

"Это нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению. Если они имеют влияние - это угроза", - отметил Данилов.

Отметим, это стало ответом на просьбу прокомментировать заявление спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что из законопроекта об олигархах нужно исключить норму о том, что реестр олигархов должен формировать СНБО, якобы "из-за конфликта интересов".

"Если он считает, что кого-нибудь из членов СНБО могут коррумпировать олигархи, тогда надо непосредственно указывать, кто к этому склонен. И есть ли среди 23 членов СНБО люди, которые могут поддаться этому искушению", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что реестр олигархов должна формировать структура при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

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СНБО Алексей Данилов
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