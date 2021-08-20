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В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на 15 миллионов гривен

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Киевская область , Пятница 20 августа 2021 15:03
В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на 15 миллионов гривен фото: в Киевской области незаконно вырубали лес (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители разоблачили должностных лиц государственных лесных предприятий на незаконной вырубке лесов в Киевской области. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В течение трех последних лет служебные лица госпредприятия "Киевоблагролес" незаконно вырубили лес на территории Шпилевского агролесничества на общую сумму 13 млн. гривен. В некоторых случаях служащие "Киевлесозащиты" способствовали им в этом", - сообщили в ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 7 должностных лиц лесничих предприятий и лесного управления по фактам незаконной вырубки леса и направили обвинительный акт в суд.

Кроме того, сотрудники ГБР также предотвратили незаконной вырубке леса на общей площади 1,1 га, которая бы повлекла убытки государству на сумму 1,5 млн гривен.

"Пять должностных лиц предприятий "Киевлесозащита" и "Киевоблагролес", два должностные лица Киевского областного и по городу Киеву управления лесного обвиняются в незаконных рубках, служебном подлоге и халатности по разным видам соучастия (части 2-4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на 15 миллионов гривен

Фото: Незаконная вырубка леса в Киевской области (dbr.gov.ua)

Напомним, что в Черновицкой области продавали лес из заповедной зоны. По предварительным оценкам специалистов, сумма убытков составила более 3,3 миллиона гривен.

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