Галузь кумівства. Данилов анонсував засідання РНБО щодо лісової галузі

В Україні планують провести засідання Ради національної безпеки і оборони по лісовій галузі. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данилова каналу "Україна 24".
Данилов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.
"У нас на сьогоднішній день лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данилов.
Він додав, що стосовно лісової галузі готується засідання РНБО.
"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвитку лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.
Нагадаємо, що раніше Данилов згадав про вплив олігархів на законодавчу владу в Україні. Він назвав це загрозою.
Раніше повідомлялося, що під Києвом спостерігалася незаконна вирубка лісу. Україна втратила 15 мільйонів гривень через це.