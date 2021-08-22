Галузь кумівства. Данилов анонсував засідання РНБО щодо лісової галузі

Данилов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.

"У нас на сьогоднішній день лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данилов.

Він додав, що стосовно лісової галузі готується засідання РНБО.

"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвитку лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.