Отработали и улетели. Россияне даже не успевают засечь пилотов ВСУ на радарах, - перехват

Пилоты Вооруженных сил Украины так ловко бомбят российских оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора СБУ.
"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", - рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.
Отмечается, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.
При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы.
"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", - говорит оккупант.
Напомним, в перехвате разговора оккупант рассказывал, как россияне в пьяном состоянии занимаются беспределом, обстреливая села в Украине.
Кроме того, оккупанты жалуются на собственную артиллерию, поскольку она стреляет по их же позициям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.