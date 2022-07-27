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Отработали и улетели. Россияне даже не успевают засечь пилотов ВСУ на радарах, - перехват

Фото: пилоты ВСУ так ловко бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на радарах (armyinform)
Автор: Елизавета Драбкина

Пилоты Вооруженных сил Украины так ловко бомбят российских оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора СБУ.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", - рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.

Отмечается, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.

При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", - говорит оккупант.

Напомним, в перехвате разговора оккупант рассказывал, как россияне в пьяном состоянии занимаются беспределом, обстреливая села в Украине.

Кроме того, оккупанты жалуются на собственную артиллерию, поскольку она стреляет по их же позициям.

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