Отработали и улетели. Россияне даже не успевают засечь пилотов ВСУ на радарах, - перехват

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", - рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.

Отмечается, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.

При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", - говорит оккупант.