RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відпрацювали і полетіли. Росіяни навіть не встигають засікти пілотів ЗСУ на радарах, - перехоплення

Фото: пілоти ЗСУ так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на радарах (armyinform)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пілоти Збройних сил України так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови СБУ.

"Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій", - розповідає окупант з-під Херсону батькам у перехопленій розмові.

Зазначається, що це не затримка зв’язку у загарбників, а вищий пілотаж українських військових.

Натомість росіяни продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь - фосфорні і касетні боєприпаси.

"Фосфором їх хр*начимо, су*а. Фосфори, касети... Взагалі начхати... Там все плавиться... Зате вночі дуже гарно виглядає", - каже окупант.

Нагадаємо, в перехопленні розмови окупант розповідав, як росіяни у п'яному стані займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні.

Крім того, окупанти скаржаться на власну артилерію, оскільки вона стріляє по їхніх же позиціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти України