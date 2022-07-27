Відпрацювали і полетіли. Росіяни навіть не встигають засікти пілотів ЗСУ на радарах, - перехоплення

Пілоти Збройних сил України так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови СБУ.
"Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій", - розповідає окупант з-під Херсону батькам у перехопленій розмові.
Зазначається, що це не затримка зв’язку у загарбників, а вищий пілотаж українських військових.
Натомість росіяни продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь - фосфорні і касетні боєприпаси.
"Фосфором їх хр*начимо, су*а. Фосфори, касети... Взагалі начхати... Там все плавиться... Зате вночі дуже гарно виглядає", - каже окупант.
Нагадаємо, в перехопленні розмови окупант розповідав, як росіяни у п'яному стані займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні.
Крім того, окупанти скаржаться на власну артилерію, оскільки вона стріляє по їхніх же позиціях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.