Отправляются в "банковский туризм". Россияне оформляют карты Visa и MasterCard в Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака .

По его информации, среди россиян становятся все более популярными поездки в Минск для того, чтобы оформить карту Visa или Mastercard в беларуских банках. Ими они могут расплачиваться в международных-онлайн магазинах.

При этом среди граждан РФ наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана.