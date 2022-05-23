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Отправляются в "банковский туризм". Россияне оформляют карты Visa и MasterCard в Беларуси

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь помогает россиянам обходить санкции, введенные Западом. Граждане РФ начали массово открывать банковские карты Visa и MasterCard в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его информации, среди россиян становятся все более популярными поездки в Минск для того, чтобы оформить карту Visa или Mastercard в беларуских банках. Ими они могут расплачиваться в международных-онлайн магазинах.

При этом среди граждан РФ наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана.

Напомним, ранее Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал блокировку платежных систем Visa и Mastercard в России. Он заявил, что есть лазейки для их работы на территории страны-агрессора.

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