Вирушають у "банківський туризм". Росіяни оформляють картки Visa та MasterCard у Білорусі

Білорусь допомагає росіянам обходити санкції, запроваджені Заходом. Громадяни РФ почали масово відкривати банківські картки Visa та MasterCard у Мінську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
За його інформацією, серед росіян стають дедалі популярнішими поїздки до Мінська для того, щоб оформити картку Visa або Mastercard у білоруських банках. Ними вони можуть розплачуватися в міжнародних онлайн-магазинах.
При цьому серед громадян РФ спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану.
Нагадаємо, раніше Visa та MasterCard призупинили свою діяльність у Росії.
Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував блокування платіжних систем Visa та Mastercard у Росії. Він заявив, що є лазівки для їхньої роботи на території країни-агресора.
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