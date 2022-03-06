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Блокировка Visa и Mastercard. Российские банки переходят на китайскую карточную систему

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Воскресенье 06 марта 2022 10:55
Блокировка Visa и Mastercard. Российские банки переходят на китайскую карточную систему Фото: Российские банки переходят на китайскую карточную систему (flickr.com/z0)
Автор: Валерия Полищук

Несколько российских банков в ближайшее время начнут выпускать карты с использованием системы китайского карточного оператора UnionPay в сочетании с российской сетью "Мир". Такое решение было принято после того, как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С заявлением о переходе на UnionPay поступили от Сбербанка, крупнейшего российского кредитора, а также Альфа-банка и Тинькофф.

Напомним, Россию лишили карт American Express.

Кроме того, ранее Visa и Mastercard заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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