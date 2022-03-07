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Отправка гуманитарной помощи из Великобритании в Украину задерживается из-за таможни

Автор: Константин Широкун

Ряд британских благотворительных организаций выразили обеспокоенность тем, что отправка гуманитарной помощи в Украину существенно задерживается. Главная причина кроется в таможенной волоките.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Так, три грузовых автомобиля фонда Lewisham Polish Centre со спальными мешками, подгузниками и предметами гигиены для беженцев застряли в Дувре на два дня из-за проблем с оформлением документов. Вчера фургоны наконец-то попали на паром до Франции, но таможенным брокерам пришлось оформлять на машины туристические визы.

Волонтеры отмечают, что им известно о 13 других грузовиках с медицинским оборудованием от благотворительных организаций, которые все еще не покинули Великобританию после четырех дней попыток получить таможенные документы.

Сразу несколько благотворительных организаций призвали правительства Великобритании, Франции и Нидерландов срочно уточнить инструкции для грузовиков, перевозящих гуманитарные грузы через их границы.

В посольстве Нидерландов в Великобритании сообщили, что таможенные процедуры в Нидерландах были временно упрощены для транзита гуманитарной помощи в Украину. Британские чиновники должны рассмотреть вопрос упрощения таможенных процедур для грузов с гуманитарной помощью уже сегодня, 7 марта.

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