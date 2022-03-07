Відправка гуманітарної допомоги з Великобританії в Україну затримується через митницю

Ряд британських благодійних організацій висловили стурбованість тим, що відправка гуманітарної допомоги в Україну істотно затримується. Головна причина криється в митній тяганині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.
Так, три вантажні автомобілі фонду Lewisham Polish Centre зі спальними мішками, підгузками та предметами гігієни для біженців застрягли в Дуврі на два дні через проблеми з оформленням документів. Вчора фургони нарешті потрапили на пором до Франції, але митним брокерам довелося оформляти на машини туристичні візи.
Волонтери зазначають, що їм відомо про 13 інших вантажівок з медичним обладнанням від благодійних організацій, які все ще не покинули Великобританію після чотирьох днів спроб отримати митні документи.
У посольстві Нідерландів у Великобританії повідомили, що митні процедури в Нідерландах були тимчасово спрощені для транзиту гуманітарної допомоги в Україну. Британські чиновники повинні розглянути питання спрощення митних процедур для вантажів з гуманітарною допомогою вже сьогодні, 7 березня.
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