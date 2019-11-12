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К отоплению на 100% подключены семь областей

Новости » Общество     12.11.2019 - 11:26
К отоплению на 100% подключены семь областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Херсонская область имеет наименьший показатель отопления жилого фонда

В Украине по состоянию на вторник, 12 ноября, отапливается 95,7% объектов жилищного и 98,3% социального фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Полностью к отоплению подключены семь областей - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская.

На 100% отапливаются объекты социального фонда в Киеве, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях. В Черниговской области полностью отопление подано в жилые дома. В Запорожской, Луганской и Полтавской областях жилой фонд отапливается на 99,9%. Наименьший показатель подключения к отоплению жилых домов имеет Херсонская область - 67,2%.

К отоплению на 100% подключены семь областей

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в украинских газохранилищах закачано более 21,7 млрд кубов газа, что является рекордным показателем. Как сообщил министр энергетики Алексей Оржель, Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

Также сообщалось, что на этот отпительный сезон в Украине была расширена субсидия для домов семейного типа. Как отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова, субсидии будут выделены всем нуждающимся семьям.

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