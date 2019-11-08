Субсидиями обеспечат всех нуждающихся, - Маркарова

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

По словам министра, на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа

Субсидиями будут обеспечены все, кому они нужны. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустерва" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа.

"Для тех, кто нуждается в помощи мы объединяем в этом бюджете все программы в одну. И конечно программа субсидий, которая полностью на этот отопительный сезон обеспечит всех кому это нужно субсидиями. Да, мы уже слышим критику, у нас немного меньше сумма чем в прошлом году. Но хочу заверить, что этих средств вполне достаточно. Критерии не меняются. Наоборот, мы расширили на этот отопительный сезон субсидии для домов семейного типа", - сообщила Маркарова.

Напомним, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен.

Кроме того, правительство в проекте госбюджета на 2020 год сократило сумму расходов на выплату льгот и жилищных субсидий. Сумма составила 48 млрд гривен, что 7 млрд гривен меньше, чем в 2019 году.