До опалення на 100% підключені сім областей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Херсонська область має найменший показник опалення житлового фонду

В Україні станом на вівторок, 12 листопада, опалюється 95,7% об'єктів житлового та 98,3% соціального фонду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повністю до опалення підключено сім областей - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська.

На 100% опалюються об'єкти соціального фонду в Києві, Миколаївській, Сумській і Хмельницькій областях. У Чернігівській області повністю опалення подано в житлові будинки. У Запорізькій, Луганській та Полтавській областях житловий фонд опалюється на 99,9%. Найменший показник підключення до опалення житлових будинків має Херсонська область - 67,2%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в українських газосховищах закачано понад 21,7 млрд кубів газу, що є рекордним показником. Як повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, що Україна готова до зупинки транзиту газу по українській території.

Також повідомлялося, що на цей отпительный сезон в Україні була розширена субсидія для будинків сімейного типу. Як зазначила міністр фінансів України Оксана Маркарова, субсидії будуть виділені всім нужденним сім'ям.