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Полностью отопительный сезон начался в шести областях

Новости » Общество     11.11.2019 - 17:43
Полностью отопительный сезон начался в шести областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в Украине осуществлено отопление 94,2% жилых домов и 97,8% социального фонда

В Украине полностью отопительный сезон всех социальных и жилых объектов начался в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 11 ноября на 100% подключены к отоплению Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Также полностью к отоплению подключены жилые дома в Черниговской области.

Среди социальной сферы 100% объектов отапливаются в Житомирской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

В целом в Украине отопление жилых домов начато на 94,2%, социальных объектов - на 97,8%.

Полностью отопительный сезон начался в шести областях

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в двух городах Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за срыва отопительного сезона. В частности, по состоянию на 8 ноября Новый Роздол и Новояровск оставались без отопления.

Также сообщалось, что по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа. По ее словам, субсидиями обеспечат всех нуждающихся.

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