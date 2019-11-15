К отоплению на 100% подключены 10 областей, - Минрегион

По состоянию на 15 ноября в Украине отапливаются 97,1% объектов жилого и 98,9% объектов социального фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Сообщается, что на 100% подключены к отоплению 10 областей - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Объекты социальной сферы на 100% отапливаются в Николаевской, Сумской, Херсонской областях и в Киеве.

Также отмечается, что 100% жилых домов подключены к отоплению во всех западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкаской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в украинских газохранилищах закачано более 21,7 млрд кубов газа, что является рекордным показателем. Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

Напомним, на этот отпительный сезон в Украине была расширена субсидия для домов семейного типа. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что субсидии будут выделены всем нуждающимся семьям.