Отопление в Смеле подключили на 60%, - мэр

Фото: мэр Смелы Алексей Цыбко (facebook.com/mihajlo.sevcuk)

Отопление в Смеле обещают полностью подключить до конца дня

По состоянию на утро 16 ноября отопление в Смеле Черкасской области подключили на 60%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Смелы Алексея Цыбко в эфире "112 Украина".

По словам Цыбко, отопление подали в три детсада, три больницы, 6 школ и 25 домов.

"60% уже подключено и 40% остаются неподключенными. К вечеру абсолютно все подключат, люди работали всю ночь", - добавил Цыбко.

В то же время вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов.

"О ходе подключения других 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим буду информировать дополнительно", - подчеркнул Зубко.

Напомним, отопление в Смеле начали подключать еще вечером 15 ноября.

Накануне президент Петр Порошенко потребовал восстановить подачу тепла в этом городе в течение нескольких часов. Он призвал правоохранителей отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.