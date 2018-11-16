В Смеле начали работу девять котельных

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Всего подключено газоснабжение на 15 котельных

В Смеле Черкасской области утром, 16 ноября, в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает девять котельных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко в Twitter.

По его словам, в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает девять котельных. Подключено газоснабжение на 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом восемь детсадов, девять школ, три больницы и 77 жилых домов с 152.

О ходе подключения других котельных и о выходе на рабочий температурный режим будуn информировать дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось,что в Смеле начали запускать котельные для старта отопительного сезона.

Как писало РБК-Украина, во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле 15 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.

Так, 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство. Кроме того, тогда городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в связи с отсутствием отопления.