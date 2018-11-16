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Опалення в Смілі підключили на 60%, - мер

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 10:44
Опалення в Смілі підключили на 60%, - мер
Фото: мер Сміли Олексій Цибко (facebook.com/mihajlo.sevcuk)

Опалення в Смілі обіцяють повністю підключити до кінця дня

Станом на ранок 16 листопада опалення в Смілі Черкаської області підключили на 60%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сміли Олексія Цибка в ефірі "112 Україна".

За словами Цибка, опалення подали до трьох дитсадків, трьох лікарень, 6 шкіл та 25 будинків.

"60% вже підключено і 40% залишаються непідключеними. До вечора абсолютно все підключать, люди працювали усю ніч", - додав Цибко.

У той же час віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що тепло подано до 4 дитсадків, 5 шкіл, 3 лікарень і 47 житлових будинків.

"Про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим буду інформувати додатково", - наголосив Зубко.

Опалення в Смілі підключили на 60%, - мер

Нагадаємо, опалення в Смілі почали підключати ще ввечері 15 листопада.

Напередодні президент Петро Порошенко вимагав відновити подачу тепла у цьому місті протягом кількох годин. Він закликав правоохоронців відреагувати на дії чиновників, які призвели до надзвичайного стану в Смілі.

 

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