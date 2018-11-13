Отопление в Шепетовке восстановят до конца дня

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Шепетовке договорились запустить еще две котельные

До конца сегодняшнего дня в Шепетовке Хмельницкой области подключат две котельные для отопления многоквартирных домов, которые простаивали без тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз местного городского совета.

Сообщается, что на встрече главы Хмельницкой ОГА Вадима Лозового и мэра Шепетовки Михаила Полодюка с руководством энергетических предприятий стороны договорились до конца дня, 13 ноября, подключить две котельные, которые снабжают теплом многоэтажки на Староконстантиновском шоссе и улице Героев Небесной Сотни.

"Таким образом, жители Шепетовки будут обеспечены теплом на сто процентов. Также не будет осуществляться понижение давления в газораспределительной сети города Шепетовки и Шепетовского района к нулю", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шепетовке объявили вынужденные каникулы в четырех школах из-за отсутствия отопления. Кроме того, была угроза прекращения подачи газа в городе.

Отметим, сегодня полиция открыла уголовные производства за срыв отопительного сезона в Кривом Роге и Смеле.