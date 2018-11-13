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Опалення в Шепетівці відновлять до кінця дня

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 15:56
Опалення в Шепетівці відновлять до кінця дня
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Шепетівці домовилися запустити ще дві котельні

До кінця сьогоднішнього дня в Шепетівці Хмельницької області підключать дві котельні для опалення багатоквартирних будинків, які залишались без тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз місцевої міської ради.

Повідомляється, що на зустрічі голови Хмельницької ОДА Вадима Лозового та мера Шепетівки Михайла Полодюка з керівництвом енергетичних підприємств сторони домовилися до кінця дня, 13 листопада, підключити дві котельні, які забезпечують теплом багатоповерхівки на Старокостянтинівському шосе та вулиці Героїв Небесної Сотні.

"Таким чином, жителі Шепетівки будуть забезпечені теплом на сто відсотків. Також не буде здійснюватись зниження тиску у газорозподільній мережі міста Шепетівки та Шепетівського району до нуля", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Шепетівці оголосили вимушені канікули в чотирьох школах через відсутність опалення. Крім того, була загроза припинення подачі газу в місті.

Зазначимо, сьогодні поліція відкрила кримінальні провадження за зрив опалювального сезону в Кривому Розі та Смілі.

 

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України отоплениеХмельницкая область
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