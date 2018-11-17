Отопление в домах жителей Смелы будет уже сегодня, - Зубко

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

В Смеле запустили все котельные

Уже сегодня, 17 ноября, должно быть полностью восстановлено отопление в домах жителей Смелы Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в Twitter.

По его словам, за ночь в городе запустили все котельные, в то время как запуск в обычном режиме занял бы около пяти дней.

"Сегодня в домах должен быть обычный температурный режим", - добавил Зубко.

Напомним, вчера вечером в Смеле начали подачу газа на все котельные. По состоянию на 16 ноября отопление было восстановлено на 60%, а ночью сообщалось о том, что в жилом секторе из 152 домов к теплоносителю подключили 57.

15 ноября президент Петр Порошенко потребовал восстановить подачу тепла в этом городе в течение нескольких часов. Он призвал правоохранителей отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.

"Сейчас мне все равно, кто виноват в ЧП в Смеле. Если кто-то в Смеле или в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу - я принимаю", - добавил Порошенко.