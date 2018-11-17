В Смеле к газу подключено 19 котельных

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вице-премьер-министр сообщил, что 14 котельных работают в обычном температурном режиме

Вице-премьер-министр и Министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил, что в городе Смела Черкасской области к газу были подключены все 19 котельных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития.

Зубко рассказал, что 14 котельных работают в рабочем температурном режиме. А в социальной сфере и части жилого сектора из 152 домов к теплоносителю подключены 57.

"Нужно сутки на набор температуры в сетях и домах", - рассказал вице-премьер-министр.

"Нужно сначала восстановить подачу электроэнергии. На крупнейшей котельной №25, которая обслуживает большую часть жилого сектора, ликвидирован порыв электрического кабеля, который подключает насосы для заполнения системы холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм", - отметил Зубко.

Он добавил, что нужно более 10 часов для заполнения системы под малым давлением для того, чтобы не случилось порывов. Но он отметил, что уже утром планируется ее запуск.

Также Зубко подчернкул безответственность и преступную бездеятельность местной власти.

"Городского головы и депутатского корпуса (надеюсь не все, может кто-то из депутатов и в процессе) нет в горсовете, в процессе восстановления теплоснабжения участия они не принимают. Это уже не безответственность, это преступная бездеятельность", - сообщил вице-премьер-министр.

Напомним, в Смеле начали подачу газа на все котельные города. ПАО "Черкассыгаз" начал подачу газа на все котельные города Смела в Черкасской области.