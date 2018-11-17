Опалення в будинках жителів Сміли буде вже сьогодні, - Зубко

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

У Смілі запустили всі котельні

Вже сьогодні, 17 листопада, має бути повністю відновлено опалення в будинках жителів Сміли Черкаської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка у Twitter.

За його словами, за ніч у місті запустили всі котельні, в той час як запуск у звичайному режимі зайняв би близько п'яти днів.

"Сьогодні в будинках має бути звичайний температурний режим", - додав Зубко.

Нагадаємо, вчора ввечері в Смілі почали подачу газу на всі котельні. Станом на 16 листопада опалення було відновлено на 60%, а вночі повідомлялося про те, що в житловому секторі з 152 будинків до теплоносія підключили 57.

15 листопада президент Петро Порошенко вимагав відновити подачу тепла у цьому місті протягом кількох годин. Він закликав правоохоронців відреагувати на дії чиновників, які призвели до надзвичайного стану в Смілі.

"Зараз мені все одно, хто винен в НС в Смілі. Якщо хтось у Смілі або в Києві не може прийняти рішення, боїться зірвати пломбу - я приймаю", - додав Порошенко.